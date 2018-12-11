Bursa'da eşini öldüren 80 yaşındaki kişi tutuklandı
Bursa'da tartıştığı 66 yaşındaki eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki kişi tutuklandı.
- AA
Zanlı Kazım K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Teferrüç Mahallesi Yiğit Sokak'ta yaşayan Kazım K. (80), tartıştığı eşi Fatma K'yi (66) mutfaktan aldığı bıçakla boğazını keserek öldürmüştü. Zanlı cinayetin ardından temizlenip giysilerini değiştirerek marketten aldığı kepek ekmeği ve suyla İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi'ne teslim olmuştu.
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