Bursa'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Y.Y. yönetimindeki 16 M 06076 plakalı halk otobüsü, Huzur Mahallesi 12. Sokak'ta Ensar D'ye (3) çarptı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
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