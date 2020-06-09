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Yaşam

Bursa'da internetten aldığı tüfekle arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, internetten aldığı pompalı tüfekle çocukluk arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

AA09 Haziran 2020 Salı 15:50 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 15:51
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Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat K. (29), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen Murat K. savunmasında, "O gece gerçekten gaipten sesler duydum. Ömer'in beni öldürmesinden endişe ettim. Sabaha kadar uyumadım. Erkenden evden çıkınca kendisiyle karşılaştım, küfredince öldürdüm." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı müebbet hapse mahkum etti.

Esenevler Mahallesi 1. Erciyes Sokak'ta, 26 Temmuz 2017'de, Ömer Sabah (28) evinden çıktığı sırada, aralarında husumet bulunan çocukluk arkadaşı Murat K. tarafından pompalı tüfekle vurulmuştu. Sabah, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Otomobiliyle kaçan ve tüfeği internetten aldığı belirlenen Murat K, polisin takibi sonucu yakalanmıştı.

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