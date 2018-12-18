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Bursa'da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, işçi servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada, 9 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa´dan İnegöl´deki bir fabrikaya işçi götüren Doğan Güneş (42) yönetimindeki 16 NH 821 servis minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan aracın sürücüsü Doğan Güneş ile işçiler Ayfer Yoldaş (19), Yahya Yılmaz (46), Rüstem Aydın (41), Mümtaz Orhan (36), Yusuf Öztürk (30), İbrahim Şentürk (43), Ayşe Acun (35) ve Fatma Uzgur (44) yaralandı.
 
 
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
 

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