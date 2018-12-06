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Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 6 tutuklama

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, operasyonda gözaltına alınan M.Y, I.G, Ö.T, Y.D, E.S, Ç.T, A.Y, E.A, K.L, T.A. ve A.R'nin Jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Aralık'ta Elmalı Mahallesi Gavuralan mevkisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçmiş, yapılan operasyonla 11 şüpheliyi kaçak kazı yaparken yakalamıştı. Kazıda kullanılan iş makinesi ve malzemelere de el konulmuştu.

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