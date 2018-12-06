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Bursa'da kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı yapan 11 kişiye jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yapıldı. Gözaltına alının 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

  • DHA
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Bursa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Gavuralan mevkiinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Alınan ihbar üzerine operasyon düzenleyen jandarma, 11 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakalayarak, kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makinesi ve çeşitli malzemelere de el koydu.
 
Gözaltına alınan 11 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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