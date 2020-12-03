İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Aralık 2020 Perşembe / 17 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
Yaşam

Bursa'da kadın erkek arkadaşını öldürdü

Bursa'da erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın tutuklandı.

AA03 Aralık 2020 Perşembe 23:11 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:11
ABONE OL

Bursa'da erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayda yaşamını yitiren erkek arkadaşı İsmail İlgi (55) tarafından tabancayla bacağından yaralanan şüpheli Zehra Y. (43) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen kadın, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zehra Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kadının tehdit ve yaralama gibi suçlardan 25 adet kaydının olduğu öğrenildi.

Olay

24 Kasım'da, Merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi, Değirmen Yolu sokakta bulunan bir çiftlikte İsmail İlgi, arkadaşı Zehra Y. ile arasında çıkan tartışma sırasında kadını tabancayla bacağından yaralamıştı.

Bu sırada adamın elindeki tabancayı alan Zehra Y. de, onu aynı silahla başından yaralamıştı.

İlgi, olay yerinde yaşamını yitirirken, Zehra Y. ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.