İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2024 Çarşamba / 22 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2284
  • EURO
    34,855
  • ALTIN
    2421.45
  • BIST100
    10479.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bursa'da korkunç olay! Bir baba 3 çocuğunu öldürdü
Yaşam

Bursa'da korkunç olay! Bir baba 3 çocuğunu öldürdü

Bursa'da, boyacılık işi yapan yapan Murat Kılıç, yaşadığı evinde kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdü. Olaydan sonra emniyete giderek polise teslim oldu. Kısa sürede belirtilen adrese giden ekipler üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

DHA29 Mayıs 2024 Çarşamba 19:21 - Güncelleme:
Bursa'da korkunç olay! Bir baba 3 çocuğunu öldürdü
ABONE OL

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi.

Geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı'yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü.

EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, 'Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri talihsiz üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.