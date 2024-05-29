Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi.

Geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı'yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü.

EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, 'Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri talihsiz üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.