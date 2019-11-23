Bursa'da milyonluk aracı kaldırmaya çalışan çekici yan yattı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana gelen olayda yol kenarına hatalı park eden lüks cipi kaldırmak isteyen Bursa Trafik Vakfı’na ait bir çekici, aracı kaldırmak isterken yan yattı.
- İHA
Çekiciyi kurtarmak için vinç çağrıldı.
Üzerinde milyonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için daha büyük bir vinç çağrıldı. Trafik çekicileri geçtiğimiz günlerde de bir arabayı üzerinden düşürerek takla atmasına sebep olmuştu.
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