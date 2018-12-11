Bursa'da polis 4 metrelik çukura iple inip defineci aradı

Edinilen bilgiye göre, defineciler İznik'te 4 metre derinliğinde çukur kazarak hazine aradı. Devriye atan polis ekipleri, gece saat 01.30 sıralarında Abdulvahap Sancaktar tepesi mevkiindeki yol kenarında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri definecilerin kazdığı 4 metrelik çukura halat yardımı ile inebildi. El feneri yardımı ile çukurda delil arayan polis, içeride definecilerin kazıda kullandığı kazma, kürek, delici alet ve toprağın dışarı atılmasın da kullanılan kova buldu. Çukuru detaylı inceleyen polis, toprak tabaka da üst üste dizilmiş tarihi kiremit kalıntıları olduğunu tespit etti. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.