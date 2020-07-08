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Yaşam

Bursa'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

Bursa'da, silah kaçaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı.

DHA08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:12 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:12
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda İnegöl ve İznik ilçelerinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı belirlenen 7 kişiyi takibe aldı. Yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 9 mm çapında 9 tabanca fişeği, 4 tabanca fişeği ve 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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