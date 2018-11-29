Bursa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
- AA
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Ilıca Caddesi'nde, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Ahmet K'ye tabancayla 3 el ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Ahmet K'yi Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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