17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bursa'da bir taksiciye gaspçı dehşeti yaşandı

Bursa’da, ticari taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek gasp etmeye çalışan şahıs, taksicinin karşı koymasıyla yanındaki kuru sıkı silahı ateşledi. Gaspçı, daha sonra araçtan inerek gözden kayboldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi durağına gelerek taksiye binen şüpheli, taksici Mustafa Arı’ya bir süre gideceği yeri tarif etti. Yıldırım ilçesinde karanlık bir araziye geldiğinde aracı durduran kimliği belirsiz şüpheli, aniden bir eliyle taksicinin boğazına sarıldı, diğer eliyle de belindeki silahı çekerek Arı’nın kafasına dayadı. Taksicinin karşı koymasıyla bir süre araçta boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında elindeki kuru sıkı silahın dipçiğiyle Arı’nın ellerine vurmasına karşın, karşı koyma devam edince kuru sıkı tabancayla 5 el ateş etti. Taksiciyi çeşitli yerlerinden yaralayan gaspçı, daha sonra araçtan inerek hızla uzaklaştı. Yaşadığı olayın şokunu atlatan Arı, kendi imkanlarıyla hastaneye gidip tedavi olduktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren ekipler, taksiciyle beraber olayın yaşandığı boş araziye giderek çevrede incelemede bulundu. Yapılan incelemede araç içerisinde 3 adet, boş arazide ise 1 adet boş kovan buldu. Olay yeri inceleme ekipleri araçta parmak izi çalışması yaparken, polis ekipleri taksiciyi gasp etmeye çalışarak yaralayan kimliği belirsiz şüpheliyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı.
 
Gece taksi şoförlüğü yaptığı için böyle olaylar yaşadığını söyleyen Mustafa Arı, "Durakta otururken saat 01.30 sularında bir yolcu geldi. Yavuzselim istikametine doğru yol tarifi yaptığı sırada, boş bir arazinin yanında beni durdurdu. Boş arazide durdurduğu anda ben zaten hissettim, buraya neden gelmiş olabilir diye. O sırada sol elini boğazıma doladı, belinden de silahı çıkartarak alnıma dayadı. Ben de karşılık vererek silah olan elini tutup müdahale etmeye çalıştığım an silahı ateşleyerek patlattı. Ateşlenen silahta acı hissetmediğimi fark edince silahın kuru sıkı olduğunu anladım. Bunun üzerine daha çok karşı koymaya başladım. Yaşanan boğuşma sonucu gaspçı kaçmaya çalıştı ama bu sefer de ben bırakmadım. O sırada ellerime tabancanın dipçiğiyle vurarak kapıyı açtı. Kendini kurtarmasıyla bir anda kaçtı" dedi.
 
Kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini söyleyen Arı, "Özel bir hastaneye kendi imkanlarımla gittim, orada polise adli vaka olduğunu bildirmişler. Hastaneden çıktığımda ekiplerle birlikte olay yerine geçtik. Olay yerinde yerde 1 adet boş kovan, aracın içinde ise 3 adet olmak üzere toplam 4 adet boş kovan bulundu. Şikayetçiyim, bu tür olayların yaşanması bizim için hoş bir hadise değil. Şüphelinin bulunması için yetkililere sesleniyorum" diye konuştu.
 

102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pes dedirten hırsızlık! Eşi ve çocuğunun gözleri önünde...

Pes dedirten hırsızlık! Eşi ve çocuğunun gözleri önünde...

Polisten tehlike saçan kamyon sürücüsüne: Nereye böyle?

Polisten tehlike saçan kamyon sürücüsüne: Nereye böyle?

70 milyon turist hedefi için dev hamle

70 milyon turist hedefi için dev hamle

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

Meclis siber saldırılara karşı düğmeye bastı

FETÖ'cü Akın İpek'in yurt dışına kaçmasını sağlayan kişi belli oldu

FETÖ'cü Akın İpek'in yurt dışına kaçmasını sağlayan kişi belli oldu

'Türkiye vesayetçileri çöp tenekesine atmıştır'

'Türkiye vesayetçileri çöp tenekesine atmıştır'

Fırsatçıların bahanesi hortum oldu, fiyatlar dudak uçuklattı

Fırsatçıların bahanesi hortum oldu, fiyatlar dudak uçuklattı

Guaido'dan Venezuela'da gerginliği tırmandıracak çağrı

Guaido'dan Venezuela'da gerginliği tırmandıracak çağrı
 

POPÜLER HABERLER

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar: T3 Vakfı´na kamudan para aktarıldığı yönünde iddialar tümüyle asılsızdır

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar: T3 Vakfı´na kamudan para aktarıldığı yönünde iddialar tümüyle asılsızdır

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler üs bölgelerinin sayısı artıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA