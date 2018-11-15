Bursa'da Tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayhan Çarşısı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kayhan Mahallesi'ndeki tarihi Kayhan Çarşısı'nda 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.



600 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

600 yıllık geçmişi olan Kayhan Çarşısı'nda çok sayıda restoran faaliyet gösteriyor. Osmanlı ordusuna yüzyıllarca kılıç imal eden esnafın da bulunduğu çarşı, günümüzde bıçak ustalarına da ev sahipliği yapıyor.