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Bursa'da tekne arıza yaptı: Kayıplar var

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinde, tekneleri arıza yaparak sürüklenen 7 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan 3 kişi ise kayıp. Sahil Güvenlik, bot ve helikopter ile arama çalışması başlattı.

  • DHA
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Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Bölgesinde saat 16.00 sıralarında 10 arkadaş, tekneyle denize açıldı. 3 kişi yüzmek için denize girerken, 7 kişi teknede kaldı. Bu sırada tekne arıza yaparak sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Teknedeki 7 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce denize atlayan ve gözden kaybolan 3 kişiden haber alınamıyor. Sahil Güvenlik botları, denizden arama çalışmalarına devam ederken helikopterle de havadan arama yapılıyor. Havanın kararması ve denizin dalgalı olmasından dolayı dalgıçlar arama yapamazken, sabahın ilk ışıklarında dalgıçlar tarafından arama çalışmalarının da başlayacağı belirtildi.

 

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