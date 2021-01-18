Bursa'da tır devrildi

DHA 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:48 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:48

Bursa-Yalova kara yolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, şarampole devrildi. Kazada TIR sürücüsü Selahattin Yılmaz (41), yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu Gemlik Bağkur Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İstanbul istikametine giden Selahattin Yılmaz yönetimindeki 34 KG 874 plakalı çakıl ve kum yüklü tır, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, tır metal yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücü Yılmaz’ı çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla çıkarılan Selahattin Yılmaz sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.