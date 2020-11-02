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Yaşam

Bursa'da trafik kazası

Bursa'da arazi motosikletinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

DHA02 Kasım 2020 Pazartesi 20:42 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 20:42
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Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Süle Mahallesi'nde meydana gelen kazada arazi motosikleti (ATV) devrildi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde İnegöl'ün kırsal Süle Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü İsmail Durgut (78) ve eşi Kafiye Durgut (75), arazi motosikletiyle ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Havanın kararmasıyla birlikte eşiyle eve dönmekte olan İsmail Durgut yönetimindeki ATV, bayır yukarı çıkarken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile eşi ağır yaralandı.

Yaralı sürücü ve eşi olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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