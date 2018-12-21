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Bursa'da uyuşturucu baskını: 8 kişi yakalandı

Bursa'da polis, uyuşturucu madde ticareti yapan 3´ü yabancı uyruklu 8 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5´i adliyeye sevk edildi.

  • DHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yıldırım Suç Önleme ve  Soruşturma Büro Amirliği´nin ortak çalışmasıyla, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, farklı adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bu adreslerde üzerlerinde bir miktar metamfetamin bulunan 3 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi. Yapılan fiziki takip sonucunda da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3´ü yabancı uyruklu 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda 107 adet uyuşturucu hap captagon ile bir miktar metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 bıçak ele geçirildi.
 
8 şüpheliden 3´ü hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. K.A., B.H., B.K., C.T. ve M.C.Ç. isimli şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
 

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