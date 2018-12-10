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Bursa'da uyuşturucu operasyonu, 17 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan aranan 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan armalarda 315 gram esrar, 190 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 18 gram sentetik kannabinoid, 4 adet ectasy hap, 4 adet hassas terazi ve 4 adet tabancayla bunlara ait 16 adet fişek ele geçirildi.
 
Yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 17 şahıstan 7'si hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerden V.V. ve B.C. tutuklanırken, V.D., S.U., Ş.E., E.A., S.Ü. ve E.Ü. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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