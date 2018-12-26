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Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 6 kişi tutuklandı

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.Ç, M.B, B.G, B.Y, S.H, S.T, M.H. ve Z.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine harekete geçti.

Zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.Ç, M.B, B.G, B.Y, S.H. ve Z.Ö, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.T. ve M.H'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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