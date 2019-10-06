18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bursa'da veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Bursa’da bir grup, kendilerine veresiye vermediği gerekçesiyle marketçiyi öldüresiye dövdü. Tekme, sopa ve yumrukların havada uçuştuğu anlar marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabaları olan M.M.’den daha önce veresiye alıp borcunu ödemeyen bir grup, alışveriş yapmak için tekrar markete girdi. Market sahibi borçlarını ödemedikleri için veresiye veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen grup dışarıda bulunan ve yanlarında getirdikleri sopalarla market sahibine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin geldiğini gören saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Başından yaralanan M.M. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
 
Veresiye yiyecek içecek alamadıkları iddiası ile market sahibini tekme tokat döven şüpheliler iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde içeri giren bir grup ile market sahibi bir süre konuştuktan sonra saldırganların önce dışarı çıktığı daha sonra markete geri gelerek market sahibine sopa ve yumruklar ile saldırdığı görüldü.

Kızgın işçi önce patronun cipini sonra tırı parçaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sıfır araç alacaklara müjde

Sıfır araç alacaklara müjde

Payitaht Abdülhamid'in 'Tahsin Paşa'sından tarih uyarısı

Payitaht Abdülhamid'in 'Tahsin Paşa'sından tarih uyarısı

Gözlerini uzaya diktiler... 'Astronot göndereceğiz'

Gözlerini uzaya diktiler... 'Astronot göndereceğiz'

Nusaybin'de terör saldırısı: Güvenlik güçleri anında karşılık verdi

Nusaybin'de terör saldırısı: Güvenlik güçleri anında karşılık verdi

1 milyon liranın sahibi oldu

1 milyon liranın sahibi oldu

Galatasaray üç puana hasret

Galatasaray üç puana hasret

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü itirafına AK Parti'den 'olumlu' yorumu

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü itirafına AK Parti'den 'olumlu' yorumu
 

POPÜLER HABERLER

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA