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Yaşam

Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 120 litre kaçak rakı, 1280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı ele geçirirken, Ş.M. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA20.12.2019  18:11 - Güncelleme: 20.12.2019  18:11
Bursa İl Komutanlığı ekipleri yeni yılın yaklaşması nedeniyle kaçak içki üretimi ve satışına yönelik özel ekip kurdu. Ekiplerin çalışması sonucu Ş.M.'nin Yenişehir İlçesi Akdere Mahallesi Köprübaşı mevkiinde kendine ait bağ evinde kaçak alkol üretimi yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda Ş.M. gözaltına alınırken, şüphelinin bağ evinde yapılan aramada damacanalar içerisinde 120 litre kaçak rakı, 1280 litre mayalanmaya bırakılmış rakı, 1 alkolmetre, 1 damıtma bidonu, 200 litrelik kaynatma kazanı, 50 litrelik gaz ocağı, 2 şişe anason, 3 kg karbon, 3 adet mutfak tüpü, çeşitli ebatta 17 boş şişe ele geçirildi.
 
 
Yılbaşında piyasaya kaçak içki sürmek isterken yakalanan şüpheli Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
 

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