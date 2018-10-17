Bursa’daki 510 yıllık handaki 7 tane çelik kapı görenlerin tepkisini çekiyor

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Pirinç Han'ın üst katına çıkan vatandaşlar şok oluyor. Üst kattaki iş yerlerinde 6 çelik kapının kahverengi, yeni takılan bir kapının ise beyaz renkte olması sebebiyle tarihi Pirinç Han’ın tarihi dokusu bozuluyor. Takılan çelik kapılarla tarihi hanın dokusunun bozulduğunu ve çirkin bir görüntü oluştuğunu söyleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Handa dükkan işleten Sultan Keskin, "Çelik kapılar tarihi hanın dokusuna aykırı. Beyaz kapı renginden dolayı çok tepki alıyor. Hanın içerisinde 6 tane daha çelik kapı var. Onlar renk itibariyle çok göze batmadığı için o kadar dikkat çekmedi. Rengi beyaz değil de dokuya uygun bir şey olsaydı belki bu kadar dikkat çekmeyecekti. Teslim zabıtlarında yapılacak herhangi bir değişikliğin Anıtlar Kurulu'ndan izin almak şartıyla yapılabileceği hükmü var. Ama o yazıyı dikkate almadan çelik kapı takan arkadaşlarımız var" dedi.