Buse’nin arandığı dereden enkaz parçaları çıktı

Dere yatağının bir an önce kuruyarak özel eğitilmiş köpeklerle aranabilmesi için Ağva Deresi’nde bulunan su tutucu bentlerin kısmen yıkılarak dere yatağının kurutulması talebinde bulunan baba Ahmet Acar geçtiğimiz günlere kadar olumlu bir yanıt alamamıştı. DSİ’nin bentleri yıkmadan derenin suyunu bir taraftan akıtarak diğer tarafın kurumasını sağlamak için başladığı çalışmalar, daha sonra bentlerin uç kısımlarındaki taşların yerinden sökülmesiyle suyun çekilme süreci hızlanmıştı. Dere yatağındaki suyun çekilmesiyle ortaya çıkan tabloda, üst tabakada killi toprak ve daha önce görülmeyen enkaz parçaları ortaya çıktı. Aramanın sürmesi için birkaç gün dere yatağının kurumasının bekleneceği öğrenildi.