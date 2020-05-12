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Yaşam

Büyük Menderes Nehri'nde endişe veren kirlilik

AYDIN Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Yenipazar yakınlarında görülen kirlilik, endişeye neden oldu. Sudaki köpük tabakasının oluşturduğu koku ise çevredekileri rahatsız etti.

DHA12 Mayıs 2020 Salı 18:04 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 18:04
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak, Uşak ve Denizli'den sonra Aydın'da denize dökülen Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik gözle görülür seviyeye ulaştı. Tarım arazilerinin sulamasında kullanılan suyun pis kokusu da rahatsızlık yarattı. Bölgeden geçenler, nehirdeki kirliliğe tepki gösterdi. Yetkilileri, bölgede göreve çağırıp, önlem alınması istendi.

Büyük Menderes Nehri kıyısına gezmeye giden vatandaşlardan Hüsamettin Bilgili, "Dünya su günü kutlanıyor ama gördüğünüz üzere Menderes Nehri'ne atıklar ve pis sular atılıyor. Biz çocukluğumuzda burada denize girer balık tutardık. Berrak ve net bir şekilde dibi görünüyordu ama şu an baktığımızda suyun yüzeyinin bembeyaz köpük tabakasıyla kaplı olduğunu görmekteyiz. Yetkililerin bir an önce duruma el atmasını bekliyoruz" dedi.

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