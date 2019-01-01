Büyükada'da ahırlar yandı: 9 at öldü
Büyükada’da ahırların olduğu bölgede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 9 at öldü, 3 atın da yaralandı.
- AA
Büyükada'daki Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine Büyükada itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Büyükada'ya Maltepe'den de itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ahşap ahır kullanılamaz hale geldi.
DOKUZ AT ALEVLERDEN KURTARILAMADI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında 9 atın öldüğü, yaralanan 3 atın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlerce tedavi altına alındığı belirtildi.
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