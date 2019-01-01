Büyükada'da ahırlar yandı: 9 at öldü

Büyükada'daki Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Büyükada itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Büyükada'ya Maltepe'den de itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ahşap ahır kullanılamaz hale geldi.

DOKUZ AT ALEVLERDEN KURTARILAMADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında 9 atın öldüğü, yaralanan 3 atın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlerce tedavi altına alındığı belirtildi.