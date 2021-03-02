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Yaşam

Büyükbaş yüklü TIR devrildi; araziye dağılan hayvanlardan 5'i kayboldu

Tokat'ta dorsesinde büyükbaş hayvan bulunun TIR devrildi. Yaralan 17 hayvandan 2'si kesildi, 5'i ise kayboldu.

DHA02 Mart 2021 Salı 09:03 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 09:04
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Kaza, sabah saatlerinde sıralarında Tokat- Sivas kara yolunun 35'nci kilometresinde meydana geldi. Ağrı'dan Amasya'ya büyükbaş hayvan taşıyan Müslüm Çoban (40) yönetimindeki 02 AB 798 plakalı TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Sürücü Müslüm Çoban kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. TIR'ın devrilmesi sonucu dorsesindeki hayvanların bir kısmı araziye kaçtı. 1'si ağır yaralı, diğeri dorse altında kalan 1 büyükbaş olay yerinde kesildi. 15 hayvan ise çeşitli yerlerinden yara aldı. Kırsala dağılan hayvanlar güçlükle toplanarak olay yerine çağırılan hayvan nakil araçlarına koyuldu. 5 büyükbaş hayvanının ise kayıp olduğu öğrenildi. Taşıma şirketi tarafından çevrede kayıp hayvanları arama çalışması başlatıldı.

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