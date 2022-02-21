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Yaşam

Buz kütleleriyle hatıra fotoğrafı çektiriyorlar

Kars ile Ardahan arasında yer alan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne gelen turistler, buz kütleleri ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hava değişimi ve dalgaların da etkisiyle gölün orta kısmında metrelerce uzunlukta yarıklar oluştu. Gölde yarıkların oluştuğu kısımlarda bir metreyi aşan yükseklikte buz kütlelerin oluşması dikkati çekiyor.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 10:29 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 10:29
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışın turistlerin ilgisini çeken alanların başında gelen ve soğuk hava sebebiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, şu sıralar 30 santimetre buz tabakası bulunuyor.

Hava değişimi ve dalgaların da etkisiyle gölün orta kısmında metrelerce uzunlukta yarıklar oluştu. Gölde yarıkların oluştuğu kısımlarda bir metreyi aşan yükseklikte buz kütlelerin oluşması dikkati çekiyor.

Vatandaşlardan Ümit Öztürk, Çıldır Gölü'nü görmek için daha önce de Ardahan'a geldiğini ancak üzerinde bu kadar uzun süre gezinti yapmadığını aktardı.

Göldeki buz kütlelerinin ilgilerini çektiğini anlatan Öztürk, "Burası şu an kesinlikle Antarktika ve Alaska'yı andırıyor. Daha önce gelmiştim fakat ilk kez bu kadar detaylı gezdim. Herkesi buraya davet ediyorum. Kesinlikle bu görüntüyü kaçırmamak lazım. Çünkü görülmesi ve yaşanması gereken bir yer. Şu an gölün ortalarına doğru yürüdük, adeta Alaska'yı andırıyor." dedi.

Bazı vatandaşlar, büz kütleleri üstünde oturup hatıra fotoğrafı çektirdi.

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