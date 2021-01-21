İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2021 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4139
  • EURO
    9,0052
  • ALTIN
    446.627
  • BIST100
    1569.35
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Buz tutan yolda ayağı kaydı, kucağındaki kızını koruma çabası kameralara yansıdı
Yaşam

Buz tutan yolda ayağı kaydı, kucağındaki kızını koruma çabası kameralara yansıdı

Bursa'da buzlu yolda dengesini kaybedip düşen babanın kucağındaki kızını korumaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA21 Ocak 2021 Perşembe 09:49 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:49
ABONE OL

Bursa’da yağan karın ardından havanın aşırı soğuması nedeniyle yollar buz tuttu. Buzlu yolda yürümekte zorlanan vatandaşlar ise zaman zaman düşerek yaralanma tehlikesi geçirdi.

Önceki gün Orhanlı ilçesi Reyhan Mahallesi'nde de bir baba, Mantıcılar Caddesi'ndeki otoparka aracını park etti. 

Ardından da kızını kucağına alıp, yürümeye başladı. 

Ancak buzlu yolda kayıp, dengesini kaybetti. 

Yere düşen baba, kucağındaki kızının buza çarpmaması için büyük çaba sarf etti. 

Vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden kaldırılan baba ve kızı, yara almadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.