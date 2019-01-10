Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak 2018-2019 Buzağı destekleri ne zaman ödenecek?

Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak sorusu hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Buzağı destekleri ne zaman ödenecek? Vatandaşların merakla beklediği konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödeme tarihi ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli açıklamasında, "Buzağı destekleme ödemeleri 11-18 Ocak'ta yapılacak. 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödenecek." cümlelerine yer verdi. Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. 2 dönem için ise 2/5/2019-1/7/2019 tarihlerinde yapılır. Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, başvuru süresi bitiminden itibaren 10 gün içerisinde E-Islah sistemine giriş kayıtları yapılır.

BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Buzağı destekleme ödemeleri 11-18 Ocak'ta yapılacak. 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödenecek." dedi.

BUZAĞI DESTEKLEME BAŞVURULARI DEVAM EDECEK?

İlk destekleme dönemini 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, ikinci destek tarihini ise 2 Mayıs-1 Temmuz 2019 olarak belirledi. Henüz başvuruda bulunmamış üreticiler için detaylar şu şekilde;

Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

Soy kütüğü desteği;

Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,

Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,

Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.

Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;

Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,

Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.

NE KADAR DESTEKLEME VERİLECEK?

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

2 dönem için ise 2/5/2019-1/7/2019 tarihlerinde yapılır.

Destekleme başvuruları il/ilçe müdürlükleri tarafından, başvuru süresi bitiminden itibaren 10 gün içerisinde E-Islah sistemine giriş kayıtları yapılır.