Buzdolabından sal yapmışlardı... İki kardeşin korkunç sonu

Akkent Mahallesi yakınında Yedi Göller mevkisindeki gölette, eski buzdolabından yapılan etrafı köpüklerle sarılı salın alabora olması sonucu suya düşerek boğulanların Ali Rıza (22) ve kardeşi Sefa Sokar (20) olduğu tespit edildi.

İki kardeşin cenazeleri, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından aileye teslim edilecek.

Kütahya merkez Akkent Mahallesi'nde dün, eski buzdolabından yapılan salın içine binip gölete giren iki kişinin suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemişti. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç ekibi, boğulduğu belirlenen iki kişinin cesetlerini karaya çıkarmıştı.