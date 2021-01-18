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Yaşam

Buzlanan yolda hakimiyetini kaybeden sürücü demir bariyerleri parçalayarak apartmanın bahçesine uçtu

İstanbul Üsküdar'da buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerleri parçalayarak apartmanın bahçesine uçtu. 3 metre yükseklikten düşen araç dik durdu.

DHA18 Ocak 2021 Pazartesi 12:02 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:03
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Kaza saat 09.30 sıralarında Acıbadem Mahallesi Başöğretmen Sokak'ta meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 10 metre kayarak kaldırıma çıktıktan sonra da demir bariyerleri kırıp apartmanın bahçesine düştü.

3 metre yükseklikten düşen otomobil bahçede dik bir şekilde kaldı. Balkondan destek alarak dik duran otomobildeki kadın sürücü kazayı gören vatandaşlar tarafından araç içinde çıkartıldı. Kazayı gören bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri aracın düştüğü yerde dubalarla güvenlik önlemi aldı.

Yaralıyı araçtan çıkartanlardan biri olan Bekir Yeşer, "Sesi duydum. Hemen yardıma koştum. Bayan sürücüyü ben çıkardım. Çok korkmuştu. 15-20 metreden kayarak boşluğa düştü." diye konuştu.

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