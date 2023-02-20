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Yaşam

Çadır kentte yaşam

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 19:57 - Güncelleme:
Çadır kentte yaşam
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, Valilik ve AFAD koordinesinde, kentteki pek çok park ve bahçede depremzede aileler için çadır kentler kuruldu.

Depremzedelere barınma imkanı sağlayan çadır kentler, depremden etkilenen ailelerin geçici olarak barınmaları için uygun bir seçenek olarak kullanılıyor. Ekipler, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının yanı sıra diğer temel ihtiyaçlarının da karşılanması için çalışıyor. Gıda, su, temizlik malzemeleri ve sağlık hizmetleri gibi ihtiyaçlar ekipler tarafından karşılanıyor.

Depremzede çocukların ihtiyaçlarına da özel bir önem veriliyor. Çocuklar için eğlenceli ve güvenli bir ortam sağlanması hedefleniyor. Bu nedenle, çadır kentlerde depremzede çocuklar için oyun alanları oluşturuluyor. Çocuklar, zamanlarını akranlarıyla oyun oynayarak geçiriyor.

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