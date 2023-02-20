Çadır kentte yaşam

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, Valilik ve AFAD koordinesinde, kentteki pek çok park ve bahçede depremzede aileler için çadır kentler kuruldu.

Depremzedelere barınma imkanı sağlayan çadır kentler, depremden etkilenen ailelerin geçici olarak barınmaları için uygun bir seçenek olarak kullanılıyor. Ekipler, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının yanı sıra diğer temel ihtiyaçlarının da karşılanması için çalışıyor. Gıda, su, temizlik malzemeleri ve sağlık hizmetleri gibi ihtiyaçlar ekipler tarafından karşılanıyor.

Depremzede çocukların ihtiyaçlarına da özel bir önem veriliyor. Çocuklar için eğlenceli ve güvenli bir ortam sağlanması hedefleniyor. Bu nedenle, çadır kentlerde depremzede çocuklar için oyun alanları oluşturuluyor. Çocuklar, zamanlarını akranlarıyla oyun oynayarak geçiriyor.