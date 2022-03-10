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Yaşam

Çağla hasadına başlandı! Kilosu 100 TL

Mersin'in Silifke ilçesinde, açık alanda yetiştirilen badem çağlaları kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

AA10 Mart 2022 Perşembe 10:57 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 11:19
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Çilek, muz, narenciye ve domates üretimiyle öne çıkan ilçede, çiçek açan badem ağaçları da meyve vermeye başladı. Işıklı Mahallesi'ndeki üreticiler, sabahın erken saatlerinde özenle topladığı çağlaları kaselere yerleştirdi. Ürünler, çevre illere gönderilmek üzere ilçe haline taşındı. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can, gazetecilere, hasadın geçen yıla göre 20 gün geç başladığını belirterek, mahalledeki 50 dönüm alanda bu yıl 100 ton ürün rekoltesi beklendiğini söyledi. Ürünlerin kalitesinden memnun olduklarını ifade eden Can, ilk mahsullerin kilogramı 100 liradan satıldığını kaydetti.

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