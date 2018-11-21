Çakmak gazı tüpü atılan ateş parladı: 7 yaralı

Bir grup genç, gece saatlerinde geldikleri çocuk parkında ateş yaktı. Yanan ateşe çakmak gazı tüpü atılması sonucu bir anda alevler büyüdü.

Ateşin parlaması nedeniyle Eren Yavuz (17), Mert Atak (17), Emirhan Koç (16), Enes Şener (15), Aytu Yücel (15), Metin Atak (16) ve Ziya Çetin'in (15) ellerinde ve yüzlerinde yanıklar oluştu.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yanık servisindeki tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.