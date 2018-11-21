Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çakmak gazı tüpü atılan ateş parladı: 7 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde parkta yaktıkları ateşe çakmak gazı tüpü atan gençlerden 7'si, ateşin parlaması sonucu yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir grup genç, gece saatlerinde geldikleri çocuk parkında ateş yaktı. Yanan ateşe çakmak gazı tüpü atılması sonucu bir anda alevler büyüdü.

Ateşin parlaması nedeniyle Eren Yavuz (17), Mert Atak (17), Emirhan Koç (16), Enes Şener (15), Aytu Yücel (15), Metin Atak (16) ve Ziya Çetin'in (15) ellerinde ve yüzlerinde yanıklar oluştu.

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yanık servisindeki tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hangi yağ neye iyi gelir?

Hangi yağ neye iyi gelir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA