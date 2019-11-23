Çaldığınız araba değil ‘son hatıra’

Sunal’ın kuzeni Burcu Kuyucu, “14 yaşından beri mücadele ediyordu. Kurtulmuştu. Sonra üniversite sınavına hazırlanırken tekrardan nüksetti. 3 aydır bu hastaneden kanser tedavisi görüyordu. Biz inanın arabasında değiliz. İçinde eşyaları vardı. Ailesinin ihtiyacı var, onun kokusunun olduğu en son giydiği eşyaları vardı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. 2 gün önce doğum günüydü, hediyeleri araçtaydı. Hediyelerini bile göremedi” diye konuştu.