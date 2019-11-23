Çaldığınız araba değil ‘son hatıra’
Maltepe’de kanser tedavisi gören 22 yaşındaki Kaan Sunal’ın yakınları gencin yanına geldi. Aile, otomobillerini hastanenin arka sokağına bıraktı. Park halindeki araç çalındı. Kaan önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaan’ın genç yaşta hayatını kaybetmesiyle büyük acı yaşayan aile, çalınan otomobilde bulunan oğullarına ait hatıra kalan eşyalarını hırsızdan geri istiyor.
Sunal’ın kuzeni Burcu Kuyucu, “14 yaşından beri mücadele ediyordu. Kurtulmuştu. Sonra üniversite sınavına hazırlanırken tekrardan nüksetti. 3 aydır bu hastaneden kanser tedavisi görüyordu. Biz inanın arabasında değiliz. İçinde eşyaları vardı. Ailesinin ihtiyacı var, onun kokusunun olduğu en son giydiği eşyaları vardı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. 2 gün önce doğum günüydü, hediyeleri araçtaydı. Hediyelerini bile göremedi” diye konuştu.
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