Çalınan hayvanlarına kavuşan kadının yürekleri ısıtan sevinci: Kurban olurum ben sana, kınalı kuzum

AA 08 Ekim 2020 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:31

Merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet S, ahırdaki 23 bin 500 lira değerindeki 3 büyükbaş hayvanının çalındığını fark etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan hayvanların satılmış olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki başka ahırları tek tek inceledi.

Polis ekipleriyle yaklaşık 30 hayvan çardağını gezen müşteki Mehmet S, bir çardakta çalınan hayvanlarını teşhis etti.

Bunun üzerine polis, yürüttüğü soruşturma neticesinde, hayvanları çaldıktan sonra satan şüphelilerin Z.Ü. (48), M.A.B. (24), M.K.Ö. (25), Ö.E. (25) ve A.F.B. (28) olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, zanlıları kent merkezindeki farklı adreslerde gözaltına aldı.

Şüphelilerden Z.Ü'nün 10, M.A.B'nin 12, M.K'nin ise farklı suçlardan 5 kaydının olduğu öğrenildi.

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Çalınan hayvanlarına kavuşan Mehmet S'nin eşi Hatice S. ise gözyaşlarını tutamadı.

Bir buzağıya sarılarak öpen Hatice S. "Sen nerelerdeydin çocuğum? Kurban olurum ben sana, kınalı kuzum." diyerek gözyaşı döktü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.B, M.K.Ö, Ö.E. ve A.F.B. tutuklandı, Z.Ü. ise serbest bırakıldı.