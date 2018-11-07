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Çalıntı motosiklet parkta yakılmış halde bulundu

Karaman’da çalınan motosiklet parkta yakılmış halde bulundu.

  • İHA
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Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Beyazkent Mahallesi’nde bulunan Manas Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park içerisinde bir motosikletin yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Parka gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti kısa sürede söndürdü.
 
Ekipler yaptığı sorgulamada motosikletin çalıntı olarak 2 gündür arandığını tespit etti. Yakılan motosiklet için olay yeri inceleme ekibi istendi. Olay yeri inceleme ekibi yaptığı incelemede motosikletin üzerine pet şişede benzin dökülerek yakıldığını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale gelen motosiklet çekici ile araba garajına çekildi.
 
Polis, motosikleti yakanları tespit edebilmek için soruşturma başlattı.

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