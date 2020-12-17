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Yaşam

Çalışma bahanesi işe yaramadı para cezası yediler

Çalıştıklarını belgeleyemeyen 2 kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

DHA17 Aralık 2020 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 23:37
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Aksaray'da işten eve gittiklerini öne süren 1'i Afganistan uyruklu 2 gence, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde çalıştıklarını belgeleyemedikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Hacı Mahallesi'ndeki denetimde polis, yolda yürüyen 1'i Afganistan uyruklu 2 genci durdurdu. Gençler, neden sokakta olduklarını soran polise, işten eve gittiklerini söyledi. Ancak kısıtlama saatinde çalıştıklarına dair belgeleri bulunmayan iki gence İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İsmi açıklanmayan Afganistan uyruklu genç, gazetecilerin 'Kısıtlamaya neden uymadınız?' sorusuna, “Sokağa çıkma yasağından haberim vardı. Fakat işten geliyorduk. Aracımız bozuldu” dedi.

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