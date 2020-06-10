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Yaşam

Çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçi Mehmet Duru (68), çalışmak için gittiği tarlasında ölü bulundu.

DHA10 Haziran 2020 Çarşamba 18:57 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 18:57
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 İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi'ndeki tarlasına giden mahalleli, bir kişinin yol kenarında bulunan su motorunun yanında hareketsiz halde yattığını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemede cesedin Mehmet Duru'ya ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Duru'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Duru'nun tarlasına çalışmak için gittiği öğrenildi.

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