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Yaşam

Çalıştığı takside öldürüldü, acı haberi alan eşi kalp krizi geçirdi

Diyarbakır'da taksicilik yapan Şemsettin Ayna, seyir halindeyken silahla ateş edildikten sonra aracıyla sitenin bahçesine yuvarlandı. Kaza ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince vurulduğu anlaşılan Ayna, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberiyle kalp krizi geçiren Hatun Ayna da doktorların tüm müdahalelerine rağmen öldü.

DHA21 Ocak 2021 Perşembe 17:36 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:36
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Olay, Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde meydana geldi. Taksicilik yaparak, geçimini sağlayan Şemsettin Ayna'nın aracı, caddede seyir halindeyken, sitenin bahçesine uçtu. İlk başta olayı kaza sanan site sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ayna'nın silahla vurulduğunu belirledi. Ağır yaralı olan ve ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ayna, hayatını kaybetti. Şemsettin Ayna'nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, takside delil ararken, Şemsettin Ayna'nın ölüm haberini alan eşi Hatun Ayna ise kalp krizi geçirdi. Ayna, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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