Çambaşı Yaylası'nda gökkuşağı güzelliği

Ordu´da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na giden vatandaşlar, kar kütlelerinin olduğu yerlerde naylon ve plastikler ile kayak yaptı. Yaylada yağan yağmurunun ardından ortaya çıkan gökkuşağı seyri doyumsuz görüntü oluşturdu. Ziyaretçiler, bu anları cep telefonlarıyla da görüntüleyip, kar ve manzaranın keyfini sürdü.