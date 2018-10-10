Camdan bakan çocuğunun gözü önünde eşini vurdu

Olay, dün sabah saatlerinde Atakent Mahallesi’nde lüks bir site önünde yaşandı. İddiaya göre M.Y. isimli kocasıyla bir gün önce tartışan kadın, ertesi gün aynı sitenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Görgü şahitlerinin iddiasına göre 2 çocuk annesi kadın sitenin önüne gelen kocasıyla bir süre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sonrası öfkeli koca camdan çocukların ‘baba yapma’ diye bağırmasına rağmen art arda silahını ateşledi. Bacaklarına birkaç el ateş gelen kadının yardımına yine çevredekiler yetişti. M.Y. ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yine görgü tanıklarının beyanına göre kendisine müdahale etmeye çalışan vatandaşlara da silah doğrulttu. Kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ise kaçan şüphelinin peşine düştü.

Kaçarken taksilere de silah doğrultmuş

Olay sonrası yaşananları aktaran ticari taksi sürücüsü, "Buradan yolcumu aldım havalimanına gidecektim. Tam çıkarken silah sesleri duydum kadının birisi yerde yatmış bağırıyordu. Bir beyefendi de elinde silahla bir şeyler söylüyordu ama onu duyamadım. Burada silahla bana dur diye ikazda bulundu ben de durmadım yolcum olduğu için. Arkada da bir ticari sürücüsü daha vardı ona da silah doğrulttu. Onun da yolcusu vardı" dedi.