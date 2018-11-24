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Cami avlusunda yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Ataşehir'de, madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve cami avlusunda vücudunda yanıklar olduğu halde yaralı bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Küçükbakkalköy Mahallesi Şen Sokağı'ndaki Küçükbakkalköy Merkez Camisi bahçesinden duman yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, vücudunda yanıklar olan ve ismi öğrenilemeyen kişinin cami avlusunda yattığını gördü. Ardından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan bu kişi, ilk müdahalesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıkları, söz konusu kişinin madde bağımlısı olduğunu ve kendisini ateşe verdiğini iddia etti.

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