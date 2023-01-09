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Yaşam

Cami çıkışı bıçaklı saldırı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cami çıkışı bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
Cami çıkışı bıçaklı saldırı
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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cami çıkışı İ.Ş. (22) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası tekme tokat dövülen genç, vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Vatandaşların araya girmesiyle grup dağılırken, yaralı genç ise ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri görgü tanıklarının ifadesini alarak güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren M.A. ve diğer şüpheliler 6 saat sonra kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ameliyata alınan gencin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kavganın, grubun cami çıkışı gençten para istemesi üzerine çıktığı iddia edildi.

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