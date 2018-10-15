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Cami lojmanını imamın oğlu yıkmış

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tayini çıktıktan sonra cami lojmanının bazı bölümlerini yıktığı ileri sürülen imamın oğlu Mehmet Özbay, 'Babam bunları yapacak biri değil, orayı ben yıktım.' dedi.

  • DHA
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Gölcük Mahallesi'ndeki Işıklar Camisi imamı Mehmet Özbay'ın Çine  ilçesine tayini çıkınca kaldığı tek katlı lojmanının tuvalet, banyo, lavabo ve  kömürlüğünü yıktığı iddiası üzerine oğlu Mehmet Özbay, gazetecilere açıklama  yaptı.
 
Özbay, muhtar ve bazı mahalleli ile babasının arasında sorunlar  olduğunu, bundan dolayı babasına iftira atıldığını savundu.
 
"KENDİMİZİN YAPTIRDIĞI YERLERİ YIKTIM"
Olayın gerçekleştiği gün babasının Çine'de olduğunu ileri süren Özbay,  "Babam bunları yapacak biri değil. Orayı ben yıktım. Kendi yaptırdığımız yerleri  yıktım. Belediye başkanı bize ulaştı, orayı kendisinin yaptıracağını söyleyince  yıkılan yerleri yaptırmadan ayrıldık. Yaptığım şey için pişmanım. Verilecek bir  ceza varsa onu çekmeye de razıyım."
 
Bu arada, Işıklar Camisi İmamı Mehmet Özbay, yalan beyanda bulunduğunu  iddia ettiği muhtar Yüksel Gültekin hakkında Çine Cumhuriyet Başsavcılığına suç  duyurusunda bulundu.
 
Gölcük Mahalle Muhtarı Yüksel Gültekin, imamın mahallede birçok kişiyle sorunu olduğunu ileri sürerek kendisini il ve ilçe müftülüğüne şikayet ettiklerini, imamın Çine ilçesine tayininin çıktığının öğrenmesinin ardından kendi imkanlarıyla genişlettiği lojmanın bazı bölümleri ile komşusunun duvarını yıktığını iddia etmişti.
 
Aydın Müftüsü Ercan Aksu da görevli hakkında idari soruşturma  başlattıklarını, yıkım yapması nedeniyle de adli sürecin işlediğini kaydetmişti.

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