Cami lojmanını imamın oğlu yıkmış

Gölcük Mahallesi'ndeki Işıklar Camisi imamı Mehmet Özbay'ın Çine ilçesine tayini çıkınca kaldığı tek katlı lojmanının tuvalet, banyo, lavabo ve kömürlüğünü yıktığı iddiası üzerine oğlu Mehmet Özbay, gazetecilere açıklama yaptı.

Özbay, muhtar ve bazı mahalleli ile babasının arasında sorunlar olduğunu, bundan dolayı babasına iftira atıldığını savundu.

"KENDİMİZİN YAPTIRDIĞI YERLERİ YIKTIM"

Olayın gerçekleştiği gün babasının Çine'de olduğunu ileri süren Özbay, "Babam bunları yapacak biri değil. Orayı ben yıktım. Kendi yaptırdığımız yerleri yıktım. Belediye başkanı bize ulaştı, orayı kendisinin yaptıracağını söyleyince yıkılan yerleri yaptırmadan ayrıldık. Yaptığım şey için pişmanım. Verilecek bir ceza varsa onu çekmeye de razıyım."

Bu arada, Işıklar Camisi İmamı Mehmet Özbay, yalan beyanda bulunduğunu iddia ettiği muhtar Yüksel Gültekin hakkında Çine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Gölcük Mahalle Muhtarı Yüksel Gültekin, imamın mahallede birçok kişiyle sorunu olduğunu ileri sürerek kendisini il ve ilçe müftülüğüne şikayet ettiklerini, imamın Çine ilçesine tayininin çıktığının öğrenmesinin ardından kendi imkanlarıyla genişlettiği lojmanın bazı bölümleri ile komşusunun duvarını yıktığını iddia etmişti.

Aydın Müftüsü Ercan Aksu da görevli hakkında idari soruşturma başlattıklarını, yıkım yapması nedeniyle de adli sürecin işlediğini kaydetmişti.