Camide saklandıkları minberin altında yakalandılar

Polisin 3.5 yıl süren teknik takibi sonucu Koç’u öldüren zanlılardan Servet Karabulut sokakta yürürken, diğer zanlılar Ahmet Karabulut ile Yüksel Karabulut ise cuma namazı için gittikleri camide saklandıkları minberin altında yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı mahkemece tutuklandı.

(Akşam)