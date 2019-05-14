Camide saklandıkları minberin altında yakalandılar
Van'da 2016’da kız kaçırma yüzünden aralarında husumet bulunan Koç ve Karabulut aileleri kavga etti, Ahmet Koç silahla vurularak öldürüldü.
Polisin 3.5 yıl süren teknik takibi sonucu Koç’u öldüren zanlılardan Servet Karabulut sokakta yürürken, diğer zanlılar Ahmet Karabulut ile Yüksel Karabulut ise cuma namazı için gittikleri camide saklandıkları minberin altında yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı mahkemece tutuklandı.
(Akşam)
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