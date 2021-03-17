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Yaşam

Camide telefonunu şarj eden gencin hareketi takdir topladı

Nevşehir'de bir camide telefonunu şarj eden genç, prizin yanına para ile helallik talep ettiği not bıraktı. Yalçın, 'Hocam, 5 ila 15 dakika prizi kullandım, hakkınızı helal edin. Öğrenciyim, üzerimde çok miktar yoktu. Kusura bakmayın.' yazılı isimsiz notu bırakan gencin duyarlılığını sosyal medyada paylaştı.

AA17 Mart 2021 Çarşamba 16:45 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:45
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Yeni Mahalle'deki Fatma Hatun Camisi imam hatibi Harun Yalçın, öğle namazı için camiye geldiğinde prizin olduğu duvardaki kitap rafında 20 lira ile bir not buldu.

Yalçın, "Hocam, 5 ila 15 dakika prizi kullandım, hakkınızı helal edin. Öğrenciyim, üzerimde çok miktar yoktu. Kusura bakmayın." yazılı isimsiz notu bırakan gencin duyarlılığını sosyal medyada paylaştı.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, not sahibinin davranışından etkilendiğini belirterek, "Öğle namazına gelince not ve içindeki parayı gördüm. Sosyal medyada paylaşınca herkesin takdirini topladı. Bir gencin böyle bir davranışta bulunması beni de duygulandırdı." dedi.

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