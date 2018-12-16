İnegöl Belediyesi ve İlçe Müftülüğü’nün desteğiyle Karslı tarafından yürütülen ‘Camilerde Engelleri Kaldırıyoruz’ projesi kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle camilere tekerlekli sandalye kazandırılıyor, cami girişlerine engelli rampaları yapılıyor. Karslı, engelli bireylerin toplumsal hayatın birçok alanında, engellerle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, “DMD ve diğer engelli ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, evlatlarımız için ne yapalım diye düşünürken, oğlum ile camiye geldik. Ben çocuğumu camiye sokamadım. Bu benim içime dert oldu, bunu üzerine harekete geçtim” diye konuştu. Örnek teşkil eden proje kapsamında tarihi İshakpaşa Camisi ve Sani Konukoğlu Camisi’ne tekerlekli sandalyeler kazandırıldı.