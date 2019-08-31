28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Camilerdeki bağış kutularına dadanan hırsız kameraya yakalandı

Aydın’da bir caminin bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Aydın’da Bey Camii’nde dün cuma namazı sonrası cemaat bağış kutusuna kağıt para attı. Camiye gelen 864 lira 20 kuruşluk elektrik faturasını ödemek için cemaatle birlikte bağış kutusunu açan Bey Camii’nin müezzini Güven Kemer, bağış kutusundaki kağıt araların olmadığını görünce durumdan şüphelenip olayı polise bildirdi. Camiye gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme görevlileri caminin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Yapılan incelemede 16-17 yaşlarındaki bir şahsın cuma namazı ile ikindi namazı arasında camiye girip kilitli olan bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği yöntemle çaldığı tespit edildi. Eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Bakanlık görüntüleri paylaştı: Mehmetçik böyle imha etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tarihi dönüşüm başlıyor! Hükümet dev proje için düğmeye bastı

Tarihi dönüşüm başlıyor! Hükümet dev proje için düğmeye bastı

'CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmiyor'

'CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu kadar itibar etmiyor'

Kolarov kararını verdi! 1 yıllık imza attı

Kolarov kararını verdi! 1 yıllık imza attı

Yeni düzenleme yürürlüğe girdi: O ilaçlar askıya alınacak

Yeni düzenleme yürürlüğe girdi: O ilaçlar askıya alınacak

Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri’de ürettiler

Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri’de ürettiler

'Kıran-2 Ortak Operasyonu'nda yakalandılar

'Kıran-2 Ortak Operasyonu'nda yakalandılar

Başkan Erdoğan 'O acayip şeyleri temizleyeceğiz' demişti, ilki bugün söküldü

Başkan Erdoğan 'O acayip şeyleri temizleyeceğiz' demişti, ilki bugün söküldü

Kediye tekme attı! Sosyal medyada tepki yağdı

Kediye tekme attı! Sosyal medyada tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

Bakanlık görüntüleri paylaştı: Mehmetçik böyle imha etti

Bakanlık görüntüleri paylaştı: Mehmetçik böyle imha etti

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

İşte o an! Denizle böyle buluştular

İşte o an! Denizle böyle buluştular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA